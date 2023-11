Nach Geldstreichung - Baba News stellt Beamten an den Pranger

Baba News wehrt sich – will aber nun der pro-israelischen Seite ebenfalls Raum geben.

Baba News hat in einem Podcast von Mitte Oktober die Sicht der Palästinenser vertreten und Israel kritisiert.

Mitte Oktober haben die Chefredaktorinnen des Medienportals Baba News – gemäss Eigenbeschrieb eine Stimme für Migrantinnen und Migranten in der Schweiz – einen Podcast zu Israel gemacht. Dabei nahmen sie die palästinensische Perspektive ein. Der Schweizerische Israelitische Gemeindebund (SIG) zeigte sich entsetzt, dass es den Podcast-Macherinnen gelungen sei, eine Stunde lang über Israel zu diskutieren und die Hamas-Attacke vom 7. Oktober praktisch nicht zu erwähnen.

Öffentliche Stellen, die Baba News unterstützen, reagierten auf Anfrage irritiert. Nun ziehen manche Konsequenzen. So hat die für Integration zuständige Gesundheitsdirektion des Kantons Bern die Unterstützung für Baba News gestrichen, wie der «Bund» berichtet. Zudem gab es in den Stadtparlamenten von Bern und Zürich Vorstösse zur Unterstützung des Online-Magazins.

Raphael Ben Nescher, Stabsleiter im Departement, bestätigt dies auf Anfrage von 20 Minuten, und präzisiert: Für das Jahr 2022 und 2023 seien 22’500 Franken zugesprochen worden, ausbezahlt in drei Tranchen. Die dritte und letzte Tranche von 4500 Franken werde nicht mehr ausbezahlt.

Name auf Instagram

In einem Instagram-Post nannte Baba News daraufhin Ben Nescher beim Namen, was eine Reihe von Kommentaren nach sich zog: Er sei aufgrund seiner «Publikationen und seines jüdischen Erbes» höchst befangen, hiess es. Jemand postete seine direkte Telefonnummer, eine andere Person schrieb, das Telefon solle «bei diesem Herrn 1000 Mal klingeln».

Ja, mit einer Kaderfunktion in der Berner Kantonsverwaltung muss er sich das gefallen lassen. Nein, das ist nicht gerechtfertigt. Zudem hat es eine antisemitische Note. Hätte der Beamte einen traditionellen Schweizer Namen, wäre er nicht geoutet worden. Ich habe keine Meinung dazu.

Ist es okay, den Beamten öffentlich anzuprangern?

Für Ben Nescher ist klar: «Wir können mit Steuergeldern nicht eine Meinung subventionieren.» Baba News dürfe frei entscheiden, was publiziert wird, sie dürften auch einen Hamas-Terroristen interviewen. «Aber das muss nicht mit Steuergeldern unterstützt werden.»

SIG zum Gespräch eingeladen

Baba News reagierte am Freitag nicht auf eine Anfrage von 20 Minuten. Doch offenbar nimmt man in der Redaktion die Kritik ernst. Auch pro-israelische Stimmen sollen zu Wort kommen, wird der Sender im «Bund»-Artikel zitiert. Der SIG sei eingeladen, an der nächsten Podcast-Folge teilzunehmen.