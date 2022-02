Wäre ein Treuetest die Lösung für Chiara Ferragni und Federico Lucia?

Was ein Seitensprung in Betroffenen auslösen kann, wie viele Menschen betroffen sind und was wir besser machen können, erfährst du im Artikel.

Keine Frage, Affären – auch mutmassliche – sind hochemotionale Angelegenheiten. Gelegentlich, wie aktuell im Fall der Reality-TV-Stars Chiara Ferragni und Federico Lucia, machen sie gar Schlagzeilen. Kerstens Agentur untersucht solche Verdachtsfälle nicht nur, sondern zeigt auch auf, wie weit verbreitet Untreue ist. Bei Umfragen in der Instagram-Community gaben 76 Prozent an, schon mal betrogen worden zu sein. 71 Prozent sagten, dies sei über einen One-Night-Stand hinaus gegangen.

Treuetests können Beziehungen retten

«Der Schlüssel zu einer guten Beziehung ist Kommunikation», so die Expertin. «Dass man kommuniziert, ist entscheidend, aber auch wie man kommuniziert.» Kersten rät deshalb, «alles zu kommunizieren, gerade in sexueller Hinsicht; dass man sagt, was einem wichtig ist und was vielleicht auch problematisch ist, weil gerade dieses Thema ja auch immer zum Fremdgehen führt», meint sie.