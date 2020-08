Hochalpen

Nach Gewaltsmarsch wartete eine Berghütte ohne Strom

Nach den erfolgreichen Filmen «z’Alp» und «Alpzyt» folgt nun eine weitere Dokumentation über das Alpleben. Mit «Im Berg dahuim» bringt der Toggenburger Filmemacher Thomas Rickenmann die Alpen aus dem Allgäu in die Schweizer Kinos.

«Der Film ‹ Alpzyt › w ar 2016 ein grosser Erfolg in den Schweizer Kinos» , erzählt der Toggenburger Filmemacher Thomas Rickenmann. Es ist die Fortsetzung von «z’Alp», der 2013 in die Kinos kam und das Publikum begeisterte. «Alpzyt» war in jenem Jahr mit über 45’000 Zuschauern der dritterfolgreichste Schweizer Film. Zufälligerweise ha be eine Hotelbetreiberin aus dem Allgäu (D) den Film gesehen. « Sie kam dann auf mich zu und fragte, ob der Film nicht auch im Allgäu in den Kinos laufen könnte » , so Rickenmann. So brachten sie den Film «Alpzyt» auch in die Allgäuer Kinos.