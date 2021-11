Nach Gewalttat an der Speicherstrasse – Polizisten stehen in St. Gallen vor Gericht

Die Polizisten erblickten durch die offene Wohnungstür, wie ein Mann die Frau mit aller Wucht in den Boden rammt. Es sei bereits sehr viel Blut zu sehen gewesen. «Wir mussten erfassen, um was es da geht», sagt er. Der Beamte hat sich direkt vor L.D. aufgestellt, damit er als Polizist wahrgenommen wird.

Wie gross war der Abstand, will der Richter wissen? «Etwa zwei Meter», sagt der Polizist. Er war gegenüber des Kücheneingangs. Die Frau lag mit dem Oberkörper in Richtung des Wohnungseingangs. «Ich gehe davon aus, dass sie in die Küche gesehen haben», sagt der Richter. Der Beamte bejaht, aber: «Ich weiss es nicht mehr genau», sagt er. L.D. sei explosionsartig aufgestanden und verschwand in der Küche. «Er ging in die Tiefe der Küche. Ich hörte metallisches Klirren und habe mich sofort zurückgezogen», sagt der Polizist.