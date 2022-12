Granit Xhaka: Droht Nati-Captain wegen Griff in den Schritt eine Sperre?

In dieser Szene greift sich Granit Xhaka in den Schritt. SRF

Darum gehts Die Schweiz schlägt Serbien mit 3:2 und steht im WM-Achtelfinal.

In der zweiten Halbzeit kam es zu einem Wortgefecht zwischen Granit Xhaka und der serbischen Bank.

Dabei liess sich der Nati-Captain zu einer obszönen Geste sowie unschönen Worten hinreissen.

Nun droht Xhaka eine Untersuchung der Fifa.

Mit den Emotionen vor viereinhalb Jahren war das erneute WM-Duell mit Serbien (3:2) zwar nicht zu vergleichen, trotzdem ging es auch am Freitagabend in Doha mehrfach richtig brisant zu und her. Besonders eine Szene könnte für die Nati ein unschönes Nachspiel mit sich ziehen.

In der 66. Minute lieferte sich Granit Xhaka zunächst ein Wortgefecht mit der serbischen Bank und griff sich anschliessend demonstrativ in den Schritt. Zudem zeigen die TV-Bilder, dass der Nati-Captain zeitgleich auf albanisch eine Beleidigung in Richtung der serbischen Ersatzspieler aussprach, die sich gegen deren Mütter richtete.

Die Schweiz gewann auch dank dieses Traumtors gegen Serbien. SRF

Auch Serbien-Trainer teilte aus

Noch ist nicht bekannt, ob die Fifa eine Untersuchung gegen die obszöne Geste einleiten wird. Klar ist dagegen, dass auch die serbischen Akteure während des Spiels mächtig ausgeteilt haben. So zeigen die TV-Bilder, wie Serbien-Trainer Dragan Stojkovic bereits in der ersten Hälfte eine praktisch identische Beleidigung wie der Nati-Captain von sich gab.

Nur dürfte Xhaka und die Schweiz eine mögliche Strafe im Hinblick auf den Achtelfinal gegen Portugal deutlich mehr schmerzen als die ohnehin ausgeschiedenen Serben. «Es war ein Spiel mit vielen Emotionen. Die gehören bei so einer Partie auch dazu», sagte der Nati-Captain selbst nach dem Sieg und Einzug in den Achtelfinal. «Das Spiel war immer noch fair genug.»

Was die Beleidigungen betrifft, sagte Nati-Stürmer Breel Embolo nach dem Spiel: «Beleidigungen und Provokationen auf dem Platz gehören ein Stück weit dazu. Am Schluss des Spiels gaben sich alle die Hand und waren fair zueinander. Das ist das Wichtigste.»

«Können es nicht beeinflussen»

Auch auf serbischer Seite spielte man die brisanten Situationen etwas herunter. «Ich weiss nicht, was genau los war. Ich kann keinen Grund nennen», meinte Trainer Stojkovic zu Xhakas Griff in den Schritt. «Manchmal entsteht in solchen Spielen eine Spannung, in der schlechte Worte fallen und es zu solchen Szenen kommt.» Damit wollte sich Stojkovic für seine eigene Aktion wohl auch selbst ein wenig in Schutz nehmen.

«Jetzt geniessen wir den Moment. Dieses Spiel hat viel Kraft und Emotionen gekostet», sagte Nati-Trainer Murat Yakin angesprochen auf eine mögliche Untersuchung gegen Xhaka. «Wir können das im Nachhinein nicht beeinflussen. Alles in allem ein faires Spiel.» Was in dieser Situation genau vorgefallen sei, wisse er nicht. Genau das dürfte die Fifa in den kommenden Tagen aber herausfinden wollen.

Erfahrungen mit solchen Gesten hatte etwa schon Diego Simeone, Star-Trainer von Atlético Madrid. 2019 zelebrierte er ein Tor seines Teams mit dem Griff in den Schritt – wurde von der Uefa mit einer Geldstrafe von 20’000 Euro bestraft.

