Nach Hafturteil gegen Lina E. – schwere Krawalle in Leipzig

In der Nacht auf Samstag kam es in Leipzig zu gewaltsamen Protesten von Sympathisanten der Gruppe rund um Lina E.

Nach der Verurteilung der Linksextremistin Lina E. und drei Mitangeklagten zu mehrjährigen Haftstrafen hat es in Leipzig in der Nacht zum Samstag gewaltsame Proteste von Sympathisanten der Gruppe gegeben. Dabei seien mehrere Beamte verletzt worden, teilte die Leipziger Polizei mit. Einer von ihnen musste demnach im Krankenhaus behandelt werden, die anderen seien nur leicht verletzt worden und «dienstfähig» geblieben.

Zudem sei ein Medienvertreter durch den Angriff eines Unbekannten leicht verletzt worden. Den Angaben zufolge hatte sich am Abend eine hohe dreistellige Zahl an Demonstranten in Leipzig versammelt. Nachdem sich die Menge gegen 22.25 Uhr in Gruppen aufgeteilt habe, seien Polizisten und Polizeiwagen mit Gegenständen beworfen worden.