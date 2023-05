Herzogin Meghan nimmt Auszeichnung entgegen – samt Buhrufe

Prinz Harry und Herzogin Meghanhatten am Dienstagabend (Ortszeit) ihren ersten gemeinsamen Auftritt seit der Krönung von König Charles III (74). In New York City wurde die 41-Jährige mit dem Preis «Women of Vision» geehrt. Dafür trug sie ein trägerloses, goldenes Johanna Ortiz-Kleid, das sie mit Schuhen von Tom Ford und einer passenden Clutch-Tasche von Carolina Herrera kombinierte. Das Kleid der kolumbianischen Designerin liess sie laut «Daily Mail» offenbar extra für diesen Anlass abändern. Bilder des Originalentwurfs zeigen es mit Trägern, auf die die Herzogin jedoch verzichtete.

Zuvor von der Menge ausgepfiffen

Die Ankunft von Meghan, Harry und Doria war allerdings nicht so erfreulich. Beim Aussteigen wurde das Herzog-Paar von einer tobenden Menge empfangen. Aus dieser waren auch Buhrufe zu hören. Einer schrie: «Meghan, how does it feel to be a part of two broken families?» (auf Deutsch: «Meghan, wie fühlt es sich an, Teil von zwei zerrütteten Familien zu sein?»). Unterkriegen liess sie sich von diesem Moment nicht: Gut gelaunt nahm sie den Award entgegen.