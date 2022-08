«Heated» : Nach heftiger Kritik streicht Beyoncé behindertenfeindliches Wort aus Song

Am Freitag veröffentlichte die Musikerin ihr neues Album «Renaissance». Der darauf vorhandene Track «Heated» enthält einen abwertenden Begriff für Menschen mit Behinderung.

Ausserdem erhob Musikerin Kelis (42) Vorwürfe gegen ihre Berufskollegin: Beyoncé habe ihren Song «Get Along With You» für den Track «Energy» als Sample verwendet – ohne Erlaubnis.

In einer Stellungnahme teilte ein Sprecher der Musikerin mit, dass der Text nun geändert wird.

US-Popstar Beyoncé streicht nach Kritik ein als behindertenfeindlich angesehenes Wort aus einem Song ihres am Freitag veröffentlichten Albums «Renaissance» . «Das Wort, das nicht absichtlich auf verletzende Weise verwendet wurde, wird ersetzt», erklärte ein Sprecher der 40-jährigen Sängerin am Montag.

