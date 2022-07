Zürich: Nach Hitze-Stopp – Limmatschiffe verkehren ab Donnerstag wieder

Zum Schutz von Passagieren und der Bordbesatzung hatte die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) den Betrieb am Dienstag eingestellt.

Die Limmatschiffe Felix, Regula und Turicum waren am Dienstag und am Mittwoch nicht unterwegs. Dies, weil es unter den Glasdächern extrem heiss werden kann. Zum Schutz von Passagieren und der Bordbesatzung hatte die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) den Betrieb am Dienstag gestoppt.