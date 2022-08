Wetterkapriolen: Nach Hochsommer-Woche – Gewitter mit Starkregen und Hagel ziehen über die Schweiz

So kommt es in der Region Bern zu Starkregen und stellenweise Hagel. Die Gewitter ziehen kaum und können auch in der Nacht noch viel Regen bringen.

Am Freitagabend ist in vielen Teilen der Schweiz mit Gewittern zu rechnen.

Die teilweise immer noch hochsommerliche Woche mit Höchsttemperaturen zwischen 28 und 31 Grad findet am Freitag einen gewittrigen Abschluss. Bereits an Nachmittag sind heftige Gewitter über den Raum Bern gezogen und brachten Hagel und starken Regen.

Später dann zog der Schwerpunkt der Gewitter in Richtung Zentralschweiz. So kam es gemäss MeteoNews in Luzern zu bis zu 100 mm Niederschlag pro Stunde bei starken Windböen. Die Gewitter ziehen nun vermehrt in Richtung Osten. Gemäss Regenradar könnten besonders zwischen 19 und 20 Uhr die Regenfälle auch Pratteln und damit das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest treffen.

Am Wochenende finden mehrere Festivals statt, so zum Beispiel das Züri Openair, das Seaside in Spiez sowie das ESAF in Pratteln. Wie MeteoNews schreibt, ist das Risiko für einen Platzregen in Spiez noch am grössten, aber auch dort dürfte es möglicherweise trocken bleiben.