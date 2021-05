Keine Pflicht mehr ab Ende Mai? - Nach Homeoffice-Ende droht noch mehr Warterei im Stau

Seit dem 18. Januar gilt die Homeoffice-Pflicht. Der Eingriff des Bundesrats zeigte Wirkung – wobei die Mobilität nicht so stark zurückging wie im ersten Lockdown. Trotzdem gaben bei einer Comparis-Umfrage 37 Prozent an, im Homeoffice zu arbeiten, 16 Prozent mehr als vor der Pflicht.

Bahn wird noch gemieden

In ihrer Schlussfolgerung werfen die ETH-Forscher deshalb die Frage auf, was passiert, wenn dereinst die Homeoffice-Pflicht aufgehoben wird. Gesundheitsminister Alain Berset hatte dies auf Ende Mai in Aussicht gestellt.

Vermehrte Staus erwartet

Astra: Sogar schon wieder mehr Verkehr als 2019

Das Bundesamt für Strassen Astra stellt fest, dass «der durchschnittliche Tagesverkehr mit der Einführung der Homeoffice-Pflicht im Januar 2021 weniger stark zurückgegangen ist als in der ersten Welle im Frühling 2020». Dies zeigten Messungen mit Vergleichen zur Verkehrsentwicklung 2019. «Inzwischen haben wir an einigen Messstellen bereits wieder den Verkehr von 2019 erreicht oder an einigen Tagen sogar mehr Verkehr festgestellt», so Sprecher Benno Schmid zu 20 Minuten.