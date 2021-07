Jeans statt Anzug - Nach Homeoffice wollen Banker in Jeans und Turnschuhen arbeiten

Anzug und Deux-Pièce blieben bei der Homeoffice -Arbeit im Schrank hängen. In bequemen Kleidern setzten sich die Angestellten vor den Computer. Darauf will Investmentbanker D. L.* auch im Büro nicht mehr verzichten.

«Meine vier Paar Geschäftsschuhe sind verstaubt und einen Anzug habe ich seit dem Lockdown nicht mehr getragen», sagt D. L.*, der seit einigen Wochen wieder vor Ort in einer grossen Bank im Kanton Zürich arbeitet. Ins Büro gehe er seither in Turnschuhen, Jeans und Hemd.

«Damit hätte sich früher niemand ins Büro getraut»

«Auch meine Kolleginnen und Kollegen tragen neuerdings legere Kleidung», sagt der 53-Jährige. Vor der Pandemie seien Anzug und Lederschuhe Tradition gewesen. «Kürzlich sahen wir in der Kantine erstmals sogar jemanden in kurzen Hosen. Damit hätte sich früher niemand ins Büro getraut.»

Auch Banker Elia (27) sagt, dass sich die Mitarbeitenden weniger an den Dresscode hielten. «Je nach Abteilung ist es nicht mehr so strikt mit Krawatte und Anzug, sondern eher Business Casual.» Zumindest Kragen und Hemd würden getragen. «Man schaut, dass man nicht gerade im lumpigen T-Shirt zur Arbeit kommt.»

Banken überdenken Kleidervorschriften

Mit der Rückkehr in die Büros bröckelt der Firmen-Dresscode. Auch bei grossen Kantonalbanken sind Diskussionen über einen lockereren Dresscode im Gange, wie 20 Minuten weiss. Ein Bankensprecher, der nicht namentlich genannt werden will, sagt: «Durch die Erfahrungen mit dem Homeoffice sind wir daran, unsere Kleidervorschriften zu überdenken.» Es gehe auch darum, als Firma für Junge attraktiv zu bleiben.

Etwa die Zürcher Kantonalbank (ZKB) brachte den Wandel bereits vor der Pandemie ins Rollen. An einem Pilotstandort in Stettbach ZH bedienen die Mitarbeitenden die Kundinnen und Kunden in sportlich-eleganter Bekleidung.

«Dresscodes sollten mehr Individualität zulassen»

Im Homeoffice hätten viele Angestellte ihre Schränke ausgeräumt und sich mit der Frage auseinandergesetzt, was sie überhaupt wo benötigten, so Döring. «Der steife Dresscode ist immer mehr Vergangenheit, was aber nicht heisst, dass Respekt und Wertschätzung, die in der Kleidung gezeigt und dem Gegenüber entgegengebracht werden, passé sind.»