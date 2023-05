Joe Veleno: Eigene Fans fordern Sperre von Kanada-Spieler

Wirft man einen Blick auf das Instagram-Profil des Übeltäters Veleno, findet man Kommentare von Schweizer Hockey-Fans. Die meisten Nati-Fans prangern die Unsportlichkeit des Kanadiers an. So schreibt etwa ein User: «Unsportlich, schlecht, unsympathisch, eine echte Katastrophe für die NHL, eine so unsportliche Person in der Liga zu haben.» Einige User sprechen auch den Club von Veleno in der NHL an, die Detroit Red Wings. Ein User meint, die Red Wings sollen ihn sanktionieren. Ein Weiterer schreibt, dass der Eishockey-Weltverband Veleno für das ganze restliche Turnier sperren sollte.