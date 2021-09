Vier Pleiten in vier Spielen - Nach Horror-Start steht SCB mit dem Rücken zur Wand – Ambri im Hoch

So hat sich der 16-fache Schweizer Meister den Saisonstart keineswegs vorgestellt. Am Freitag folgt das Derby gegen die SCL Tigers, da müssen dringend Punkte her. Ambri-Piotta startet hingegen sehr stark.

Darum gehts Der SC Bern ist miserabel in die Saison gestartet.

Nach vier Niederlagen stehen die Mutzen bereits unter Druck.

Ambri hingegen ist extrem stark in die Saison gestartet – überraschenderweise.

Vier Spiele, vier Niederlagen, 8:16 Tore, Tabellenletzter – enttäuschte Gesichter beim SC Bern allenthalben. Es war ein Saisonstart, den so niemand beim 16-fachen Schweizer Meister erwartet, geschweige denn sich vorgestellt hätte. Aber, und das muss man den Bernern zugutehalten, es war in diesen vier Partien natürlich nicht alles schlecht. So findet auch Tristan Scherwey, das Team hätte den einen oder anderen Punkt einfahren können. «Aber es gibt nichts schön zu reden. Auch wir Spieler sind nicht zufrieden mit diesem Start», sagte Scherwey im SRF.

Nun muss sich der SCB auf das nächste Spiel fokussieren. «Wir müssen hart zueinander sein», fügt der 30-jährige Nati-Spieler hinzu. Eine Pause bekommen die Mutzen keine, bereits am Freitag geht es mit dem Berner Derby weiter. In der PostFinance-Arena sind die SCL Tigers zu Gast. Die Emmentaler haben mit vier Punkten aus drei Partien einen etwas besseren Start hingelegt. «Auch gegen Langnau wird es nicht einfach, sie sind recht gut in die Saison gestartet. Wir wollen aber zeigen, dass wir es besser machen können und die ersten drei Punkte holen», sagt Scherwey.

Nach den Tigers kommt am Dienstag der Aufsteiger HC Ajoie nach Bern. Dieses Spiel wird von enormer Wichtigkeit sein. Sollte der SCB auch gegen den klaren Underdog – fast alle Expertinnen und Experten sind sich einig, dass Ajoie in dieser Saison keine Chance auf die Playoffs haben wird – verlieren, würde der Stuhl von Chefcoach Johan Lundskog bereits richtig wackeln. Sportchef Andrew Ebbet müsste sich dann relativ schnell überlegen, ob man sich die Zusammenarbeit mit dem 37-jährigen Schweden in der aktuellen Verfassung des Teams noch leisten kann. Es kommen spannende und möglicherweise noch schwierigere Tage auf den SC Bern zu.

Ambri mit überzeugendem Beginn

Auf der anderen Seite der Zufriedenheitsskala steht Ambri-Piotta. Die Leventiner sind so stark in die Saison gestartet, wie das wohl nur die wenigsten erwartet, wohl aber einige sich erhofft hatten: drei Spiele, zwei Siege nach 60 Minuten, ein Sieg nach Verlängerung. Den letztgenannten gab es gleich in der ersten Partie im Hallenstadion gegen die ZSC Lions. Ein Sieg also gegen einen der meistgenannten Favoriten auf den Meistertitel. Das liess aufhorchen. Es folgte das erste Heimspiel in der neuen Valascia. Nach 62 Jahren hatten die Leventiner die geliebte, aber alte Eishalle verlassen müssen. Romantiker stellten sich die Frage, ob die gute Stimmung, die jeweils in der Valascia geherrscht hatte, auch in der neuen Halle rüberkommen würde.

Die Antwort: Aber natürlich – und wie! Auch in der neuen Valascia stimmten die Fans «La Montanara» an und zeigten, dass sie an neuer Stätte heissblütig sind. Und was machte das Team? Es fertigte das zuvor unbesiegte Fribourg-Gottéron gleich 6:2 ab. Bereits nach 84 Sekunden ging das Heimteam durch Johnny Kneubuehler in Führung – die Halle kochte ein erstes Mal.

«Es war unglaublich, wir freuten uns schon den gesamten Sommer auf dieses Spiel. Die Fans waren unglaublich, ich habe so was noch nie erlebt – ich bin sprachlos», schwärmte Ambri-Center André Heim nach dem Heimsieg. Zum guten Saisonbeginn sagte er: «Wir haben uns im Trainingscamp vorgenommen, einen guten Start hinzulegen, ich glaube, das ist uns nicht so schlecht gelungen. Jetzt wird die Schwierigkeit sein, nochmals das Ambri-Hockey – das Kämpfen – so weiterzufahren. Das wird eine gute Challenge für unser Team.» Der Mannschaft gelang es offenbar gut, sich dieser Challenge zu stellen. Denn auch im dritten Spiel zeigten die Tessiner eine abgeklärte Leistung und besiegten die SCL Tigers in der Ilfishalle mit 3:1.

Dass die Ambri-Fans heiss auf die neue Saison sind, zeigt sich auch darin, dass schon jetzt alle verfügbaren Saisonkarten für die Stehplätze in der neuen Valascia ausverkauft sind. Als Nächstes ist am Freitag der souveräne Leader und Meister EV Zug in der Leventina zu Gast. Dann wird sich zeigen, ob Ambri auch diesen Stolperstein aus dem Weg räumen kann und die Fans von der ersten Playoff-Teilnahme seit der Spielzeit 2018/19 zumindest mal zu träumen beginnen dürfen.