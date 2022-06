«Mein Herz zerschellte»: Nach Horror-Verletzung – so leidet Sophia Thomalla mit Alexander Zverev 

Wohl vor dem TV verfolgte Sophia Thomalla am Freitagnachmittag die Partie ihres Freundes Alexander Zverev beim French-Open-Halbfinal gegen Rafael Nadal mit. Die 32-Jährige weilt zurzeit wegen Dreharbeiten für eine RTL-Datingshow auf der griechischen Insel Paros und dürfte geschockt gewesen sein, als sich ihr Liebling auf dem Sandplatz in Paris übel den Fuss vertrat und deswegen die Partie aufgeben mussten (siehe Video oben).

«Mein Herz zerschellte in tausend Teile als ich den Unfall sah», schreibt Thomalla am Samstagmorgen auf Instagram und meint «Sport kann so unfassbar grausam sein». Die Schauspielerin fügt auf Englisch an, dass der Fokus ihres Freundes nun darauf liegen solle, so schnell wie möglich wieder fit zu werden.