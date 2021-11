Dank Schnee überlebt – Nach Horrorunfall – SUST stellt Sicherheitsmängel bei Bahnbetrieb fest

Im Juni 2021 stürzte ein Arbeiter in Pontresina GR 50 Meter in die Tiefe und verletzte sich schwer.

Es war ein schrecklicher Unfall , der sich anfangs Juni in Pontresina GR ereignete. Mitarbeiter der Diavolezza Lagalb AG führten Wartungsarbeiten auf einer Stütze der Pendelbahn Diavolezza durch. Standardmässig läuft der Bahnbetrieb dabei weiter. Als die Bahn durchfuhr, knickte ein 59-jähriger Mitarbeiter wegen seiner Knieprobleme ein und wurde vom Laufwerk mitgezogen. Anschliessend stürzte er über das Geländer rund 50 Meter in die Tiefe.

Auf Sicherheitsausrüstung verzichtet

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST hat den Unfall aufgearbeitet. Wegen des Geländers um die Stütze, auf der gearbeitet wurde, hätten die Arbeiter auf die persönliche Schutzausrüstung gegen Abstürze (PSAgA) verzichtet, schreibt die SUST in ihrem Schlussbericht. Laut den ‹acht lebenswichtigen Regeln für das Arbeiten an Seilbahn- und Skiliftanlagen› der Suva soll diese aber auf Stützen immer getragen werden.

SUST spricht Sicherheitshinweise aus

«Gottenfroh, dass es ihm gut geht»

Der Verunfallte befände sich aktuell noch in der Reha, könne aber wieder normal gehen und sich an alles erinnern, sagt Moser. Da Knieprobleme zum Unfall beigetragen haben, werde er zusätzlich am Knie operiert. «Wir sind gottenfroh, dass es ihm so gut geht. Man darf davon ausgesehen, dass er wieder vollkommen gesund wird», so Moser.