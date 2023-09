Dominique (35): «Mein Cousin starb, weil er den schärfsten Chip der Welt ass»

Der 14-jährige Harris Woloba verstarb am Freitag in einem Spital im US-Bundesstaat Massachusetts.

Er klagte über starke Bauchschmerzen, Stunden später war er tot: Der 14-jährige Harris Woloba verstarb am Freitag in einem Spital im US-Bundesstaat Massachusetts. Zuvor hatte er bei einer Hot-Chip-Challenge in der Schule mitgemacht. Auch wenn die genaue Todesursache noch nicht feststeht, ist sein Cousin Dominique (35) überzeugt: «Mein Cousin starb, weil er den schärfsten Chip der Welt ass», sagt der in Saanen BE lebende Expat gegenüber 20 Minuten.