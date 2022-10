US-Staat Florida: Nach Hurrikan Ian vermehren sich die Infektionen mit «fleischfressenden» Bakterien

So gross war die Zerstörung in Florida nach dem verheerenden Hurrikan Ian: Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, sprach von Schäden von «historischem» Ausmass.

Im US-Staat Florida treten in letzter Zeit vermehrt Fälle von fleischfressenden Bakterien auf. Der am stärksten davon betroffene Bezirk ist Lee County im Südwesten der Halbinsel – dort war Hurrikan Ian am vergangenen 28. September als Tropensturm der Kategorie 4 mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 240 Kilometern pro Stunde auf Land getroffen, was zu Sturmfluten und anschliessende Überschwemmungen geführt hatte. Als Folge dessen kommt es nun zu einem Anstieg potenziell tödlicher Infektionen durch Vibrio vulnificus, eine Bakterienart, die in warmem Brackwasser vorkommt.

Wie das Gesundheitsministerium des Bundesstaates Florida meldet, habe es in diesem Jahr bereits 65 Fälle von Infektionen mit Vibrio-vulnificus-Bakterien registriert. Elf Erkrankungen endeten tödlich. Allein in Lee County meldet das Gesundheitsamt 29 Krankheitsfälle und vier Todesfälle. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 wurden im ganzen Staat 34 Fälle und zehn Todesfälle gemeldet, wie das Portal « Tampa Bay » berichtet.

Kontakt mit stehendem Flutwasser meiden

Das Bakterium kann durch Schnitte und andere offene Wunden in den Körper gelangen und schwere Hautinfektionen verursachen, die lebensbedrohlich sein können, so die U.S. Centers for Disease Control and Prevention. Das Gesundheitsamt rief die Öffentlichkeit dazu auf, Vorsichtsmassnahmen zu ergreifen, um die Bakterien zu vermeiden: Unter anderem empfahl es Menschen mit offenen Wunden, Brackwasser zu meiden und Wunden, die mit Flutwasser in Berührung gekommen sind, sofort zu reinigen und zu überwachen.