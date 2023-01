Nach ihrem Hype – Maneskin spaltet mit neuer Musik die Gemüter

Seit dem Erfolg am Eurovision Song Contest 2021 scheint es für sie nur eine Fahrtrichtung zu geben – steil nach oben: Noch im selben Jahr gewannen Måneskin einen MTV Europe Music Award, 2022 kam eine ganze Reihe internationaler Auszeichnungen dazu, unter anderem ein Billboard Music Award. Aktuell ist die italienische Rockband für einen Grammy als «Best New Artist» nominiert.

Harter Rock mit Pop-Appeal

Unkommerziell, aber mit viel Headbanger-Potenzial

«Ich finde, in dem, was sie tun, sind sie absolut begnadet», so der Radio-Host. «Natürlich ist die Musik Geschmacksache, ich würde mir den Song auch nicht am frühen Morgen nach dem Aufstehen einschalten – einen Headbanger kriegen sie von mir dafür auf alle Fälle.»