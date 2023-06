Jeff Bezos und Lauren Sánchez in den Liebesferien gesichtet

Seither geniessen der Amazon-Gründer und die 35-Jährige Liebesferien in Spanien und an der Côte d'Azur.

Am Samstag ging es für die Verliebten nach Saint-Tropez, wo sie von Paparazzi gesichtet wurden. Hand in Hand und mit einem breiten Lächeln liefen sie im Hafen entlang. Für den Landgang kombinierte die 35-Jährige ein farbenfrohes trägerloses Minikleid mit einer beigen Handtasche. Bezos hingegen entschied sich für ein gemustertes Hemd und eine helle Chinohose. Beide vervollständigten ihren Urlaubslook mit Sonnenbrillen und Sandalen. Medienberichten zufolge soll sich die Liebesreise der beiden nun langsam dem Ende zuneigen.

Jeff Bezos und Lauren Sánchez leben ihre Liebe aus

Inzwischen lassen Jeff und Lauren die Welt an ihrer Liebe teilhaben. Zu seinem 59. Geburtstag im Januar widmete sie ihrem Liebsten eine rührende Liebeserklärung via Instagram. «Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Mann meiner Träume, der meine Welt mit seinem Lachen und seinem freundlichen Herzen erhellt», so die liebevollen Zeilen.