Israel-Absage: So gross ist der logistische Mehraufwand für Nati

«Wie sieht es aus? Spielen wir am Donnerstag in Israel?» – als Damien Mollard am Samstagmorgen aufwachte, hatte er schon die ersten Anrufe der Uefa auf dem Handy, Nachrichten von Staff und Nati-Stars. Alle wollten nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel von ihm wissen, wie es weitergeht. Mollard ist Teammanager, der organisatorische Dirigent hinter der Schweizer Nationalmannschaft, und musste in den letzten Tagen reichlich Überstunden leisten und Dutzende Telefonate führen.

«Es war schnell klar, dass dieses Spiel auf keinen Fall in Israel stattfinden kann», so Mollard. Auch für ihn und seine Arbeit bedeutete dies «Ausnahmezustand», wie er sagt. Normalerweise hat er Wochen oder Monate für die Planung der Nati-Camps – dieses Mal hatte er rund 48 Stunden. «Wir mussten zwei Szenarien gleichzeitig planen: die Austragung an einem neutralen Ort oder eine mögliche Absage mit verlängertem Zusammenzug in der Schweiz.» Vom Busfahrer über Materialwart oder Wäscherei bis zum Greenkeeper mussten alle ihre Pläne über den Haufen werfen.

Transport

Mit der Swiss als Sponsor und Partner wäre der Transport an einen neutralen Austragungsort weniger ein Problem gewesen. «Wir haben das Glück, dass wir immer ein eigenes Flugzeug zur Verfügung haben – wenn es nicht nach Israel gegangen wäre, wären wir einfach an einen anderen Ort geflogen», erklärt Mollard. Für die Trainingseinheiten und Hotels vor Ort hätte man Unterstützung der Uefa erhalten. Aufgrund der Spielabsage musste man nun lediglich die Busse neu organisieren. «Ich musste zuerst mal sicherstellen, dass unsere Cars zwei Tage früher verfügbar sind und nicht von Touristen besetzt», sagt der Teammanager und lacht.

Hotel

Ebenfalls anspruchsvoll: die Neuorganisation des Hotels. 50 Zimmer für zwei weitere Nächte braucht die Nati für die gesamte Karawane. Hinzu kommen ein Essbereich, Büroräume, ein Meetingraum, Materialräume, Physio-Zimmer, Fitnessinfrastruktur und die Organisation der Lebensmittel. Und das auch noch in der Region St. Gallen, wo in der gleichen Woche mit der Olma-Messe ein Volksfest gefeiert wird. Normalerweise ein Ding der Unmöglichkeit. «Wir haben mit dem Säntispark Hotel in Abtwil wirklich einen langjährigen Partner, der uns in dieser Situation sehr geholfen hat», so Mollard.

Konkret habe man mit Gästen über Anpassungen und Zimmerwechsel telefoniert, Räumlichkeiten wurden umgenutzt und im Stundentakt habe man die Zimmer mehr und mehr zusammengesammelt. «Vielleicht muss das eine oder andere Zimmer doppelt genutzt werden», erklärt Mollard. Wen es treffen würde, will er nicht verraten.

Damit die freizügigen Fussballstars nach der Physio nicht mitten im Hotel auf Seminarbesucher treffen, die im Hotel zu Gast sind, wurde zudem ein provisorischer Sichtschutz organisiert.

Sicherheit

«Egal, wie kurzfristig die Organisation ist, beim Thema Sicherheit machen wir niemals Abstriche. Das ist das Wichtigste», sagt der Teammanager. In diesem Fall habe man vor allem Sicherheitsmassnahmen absagen oder verschieben müssen. «Wir hätten Sicherheitspersonal gehabt, das mit uns geflogen wäre, Fedpol-Agenten, die mit den Fans gereist wären, oder die Flughafenpolizei, die nun nicht mehr einen extra Eingang für die Passkontrolle der Nati-Stars bereitstellen musste.»

Training

Das öffentliche Training mit den Fans wurde auf dem GC-Campus in Niederhasli von Montag auf Mittwoch verschoben. In St. Gallen benötigte man Plätze für zwei weitere Einheiten – trotz laufendem Trainingsbetrieb der Super-League-Teams und jeweiligen Juniorenteams. «Es musste schnell gehen, ich habe sehr spät am Abend angerufen und beide Clubs haben sofort gesagt, dass sie dies möglich machen», sagt der Teammanager. Einzig auf dem GC-Campus musste noch eine Last-Minute-Lösung her: Damit die Nati-Stars am Mittwoch nicht verschwitzt nach St. Gallen fahren müssen, wird neu in Niederhasli geduscht. «Der Materialwart hat zum Glück daran gedacht, dass wir dafür Handtücher organisieren mussten.»

Neues Datum für Israel-Spiel Wie die Uefa am Dienstag mitteilte, wird die Partie in der EM-Quali zwischen Israel und der Schweiz am 15. November um 20.45 Uhr ausgetragen. Der Spielort ist noch nicht bekannt. Weiter schreibt der europäische Fussballverband: «Die Uefa wird die Situation weiterhin genau beobachten und mit allen beteiligten Teams in Kontakt bleiben, bevor sie Entscheidungen über mögliche Änderungen bei anderen anstehenden Spielen mit israelischer Beteiligung trifft.»