Zürich: Nach Ja zur Neugasse-Initiative – SBB schliesst weitere Verhandlungen aus

Grosse Überraschung am Abstimmungssonntag: Die Stadtzürcher Stimmbevölkerung nahm die Neugasse-Initiative mit 50,3 Prozent knapp an. Am Schluss bestimmten 610 Stimmen den Ausgang der Vorlage. Die Stadt soll nun verpflichtet werden, das 30'000 Quadratmeter grosse Areal zu kaufen und darauf gemeinnützige Wohnungen zu bauen. Bloss: Wie die SBB bereits vor der Abstimmung klarstellte, gibt es keine Pläne, das Grundstück zu veräussern.