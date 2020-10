Easyjet freut sich auf BER

Der britische Billigflieger Easyjet setzt mit grosser Zuversicht auf die Eröffnung des Grossflughafens Berlin Brandenburg. «Mit nur noch einem Airport können wir unser Geschäft viel effizienter angehen», sagte Konzernchef Johan Lundgren am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin. Der BER sei eine der wichtigsten Basen der Konzerns. Hier unterhalte man auch die einzige Wartungsstation ausserhalb Grossbritanniens. Lundgren wollte sich allerdings nicht in die Karten schauen lassen, wann Easyjet in Deutschland Gewinne machen will. «Im Moment geht es vor allem darum, diese Situation für das gesamte Unternehmen zu meistern», sagte der Schwede mit Blick auf die Corona-Krise, die alle Airlines tief in die roten Zahlen drückt.