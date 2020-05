Negativer Asylentscheid

«Nach jahrelanger harter Arbeit muss ich meinen Traum aufgeben»

Der 27-jährige Aram Mahmood spricht Deutsch, hat in der Schweiz Freunde gefunden und führt einen erfolgreichen Barbershop. Dennoch muss er zurück in den Irak.

«Praktisch täglich fordern Bombenanschläge und andere terroristische Akte Todesopfer und Verletzte», heisst es in den Reisehinweisen des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) zum Irak. Die Lage sei unübersichtlich, das Risiko von Entführungen hoch. Dennoch soll der 27-jährige Solothurner Aram Mahmood zurück in sein Heimatland. Das Staatssekretariat für Migration SEM entschied, Mahmood wegzuweisen, da sein Einreisegrund als ungenügend bewertet wurde.

Hoffnung stirbt zuletzt

Mahmood kam vor viereinhalb Jahren in die Schweiz, ohne Familie, ohne Geld: «Ich bekam hier die Möglichkeit, ein neues Leben anzufangen.» Mittlerweile konnte der 27-Jährige im solothurnischen Zuchwil einen eigenen Coiffeur-Salon eröffnen, beschäftigt mehrere Mitarbeiter, bezahlt Steuern und ist bislang nie negativ aufgefallen. «Mit dem Barbershop erhielt ich Anerkennung in der Region, wie ich sie mir nie erträumt hätte», so Mahmood. Man kennt ihn im Ort.