Schweiz – Sambia 3:3: Coumba Sow rettet die Frauen-Nati

Hier trifft Coumba Sow kurz vor Schluss. SRF

Darum gehts Im Sommer steht die Frauen-WM in Neuseeland und Australien an.

Die Schweiz trifft in der Gruppe A auf Neuseeland, Norwegen und die Phillipinen.

Vor dem Turnier testet die Schweiz noch gegen Sambia – und spielt unentschieden.

Die Szene des Spiels

Es lief die 81. Minute, als Coumba Sow nach einem Energieanfall zum 3:3 traf. Es war der Endstand. Vielleicht wäre für die Schweiz am Ende eines Spiels, in dem sich die Nati zunächst blamabel präsentierte und dann immer besser, noch mehr möglich gewesen. Doch die Sambierinnen wehrten sich mit allen Mitteln – und auch mit viel Zeitspiel. Immer wieder wälzten sich die Spielerinnen am Boden, was mit lauten Buh-Rufen seitens der Fans quittiert wurde.

Das bessere Team

Seit Januar ist Inka Grings Trainerin der Nati – einen Sieg gab es unter ihrer Leitung noch nie. Ihre Bilanz bis zum Sambia-Spiel: drei Remis, eine Niederlage. Zwei Tore schossen die Schweizerinnen in diesen, kassierten aber gleich drei. In der Partie gegen die Weltnummer 77, die im Sommer zum ersten Mal an einer WM teilnimmt, bewies die Nati, dass sie nicht vergessen hat, wo das Tor steht.

Coumba Sow trifft zum umjubelten 3:3-Ausgleich. freshfocus

Zum ersten Erfolg unter Grings reichten die drei Treffer dennoch nicht. Zu desaströs präsentierten sich die Schweizerinnen – besonders in der 1. Halbzeit. Zu oft liessen sie sich übertölpeln, zu krass waren teilweise die Abwehrfehler. Dank einer viel besseren zweiten Halbzeit und schön herausgespielten Toren schaffte die Schweiz immerhin noch den Ausgleich. Das Unentschieden war leistungsgerecht.

Das Tribünen-Gezwitscher

Am Montag ist die Kaderbekanntgabe. Noch ist das Kader zu gross. Doch für wen platzt der Traum von der WM? Grings kündigte an, dass die betroffenen Spielerinnen tendenziell nicht gegen Sambia eingesetzt würden. Nicht eingesetzt wurden: Amira Arfaoui, Laura Felber, Riola Xhemaili, Marion Rey sowie die Torhüterinnen Seraina Friedli und Gaelle Thalmann. Diese beiden werden aber nicht aus dem Kader fliegen.

Die Trainerin sprach angesprochen auf die Zitter-Kandidatinnen anfangs Woche vor allem von Sow und Xhemaili. Wenn sie bereit seien, sich zu opfern, an die Leistungsgrenze zu gehen, hätten sie eine Chance, so Grings: «Ob es dann reicht, wird sich zeigen.» Sow wurde gegen Sambia eingewechselt und bewies dann auch dank ihres Tores gleich, wie wichtig sie für die Schweiz ist.

Die Nati geht früh in Führung, lange hält die Führung jedoch nicht. SRF

Die Tore

8’ | 1:0 | In der 8. Minute wurde Barcelona-Star Ana Maria Crnogorcevic im Strafraum sträflich allein gelassen. Ramona Bachmann und deren neue Teamkollegin bei PSG Viola Calligaris bereiteten den Treffer wunderschön vor.

13’ | 1:1 | Lange hielt die Führung nicht. Die Nati war unkonzentriert in der Abwehr, Grace Chanda erwischte Goalie Livia Peng in der linken Ecke. Chanda feierte ihren Treffer mit einem Flickflack. Julia Stierli sah nicht gut aus.

Hier geht Sambia in Führung, die Nati-Abwehr sieht nicht gut aus. SRF

20’ | 1:2 | Die Nati pennte – und wie. Nun war es Barbara Banda, die traf. Wieder war es Stierli, die nicht gut aussah und sich übertölpeln lies.

45 + 7’| 1:3 | Mit dem Pausenpfiff gelang den Sambierinnen noch das 3:1. Nach einem Eckball schloss Kundananji ab, Peng war mit den Fingern noch dran, schaffte es aber nicht, den Ball abzuklären. Zuvor brachten die Schweizerinnen den Ball nicht weg.

54’| 2:3 | Sie wurde erst zur Pause eingewechselt und dann vergingen nur wenige Minuten, bis sie traf: Seraina Piubel.

81’| 3:3 | Es deutete sich an. Nach einer Katastrophen-Halbzeit wurde die Schweiz immer besser. Sow war es schliesslich, die zum umjubelten Ausgleich traf.

Der Ausblick

Nächsten Mittwoch trifft die Nati in Winterthur noch im letzten Testspiel vor der WM auf Marokko (Weltnummer 72). Ob den Schweizerinnen dann noch ein Sieg gelingt? An der Weltmeisterschaft trifft das Grings-Team in der Gruppe A auf Neuseeland, Norwegen und die Phillipinen.

WM-Spielplan der Schweizer Nati 21.07.2023: Philippinen – Schweiz

25.07.2023: Schweiz – Norwegen

30.07.2023: Neuseeland – Schweiz

Wie weit kommt die Nati bei der WM? Nach der Gruppenphase ist das Turnier zu Ende. Achtelfinal. Viertelfinal. Halbfinal. Final. Die Nati holt den WM-Titel!