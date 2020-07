Abstieg knapp abgewendet

Jetzt muss Werder die «Katastrophen-Saison» aufarbeiten

Der späte Klassenerhalt bringt eine desolate Saison von Werder Bremen schmeichelhaft zu Ende. Ob es mit Trainer Kohfeldt weitergeht, ist offen.

Riesige Freude und Erleichterung in den Reihen von Werder Bremen, nachdem der Club am Montagabend den Bundesliga-Klassenerhalt geschafft hat.

Die schonungslose Analyse fiel erst einmal aus. Noch lange nach dem glücklichen Ende einer «Katastrophen-Saison» (Trainer Florian Kohfeldt) stand Marco Bode mit einem Bier in der Hand auf der Tribüne der Heidenheimer Arena. Nicht nur dem Aufsichtsratschef von Werder Bremen war eine Mischung aus Erleichterung und Erschöpfung aus dem Gesicht abzulesen.

Wenige Stunden der Freude über den Last-Minute-Verbleib in der Bundesliga wollen die Bremer sich noch gönnen. «Dann kommt der analytische Teil», kündigte der sichtlich platte Kohfeldt nach dem 2:2 im Relegations-Rückspiel beim 1. FC Heidenheim an. «Der wird kommen – und der ist unglaublich wichtig für die Zukunft für Werder Bremen.» Etliche Fragen drängen sich schon jetzt auf.

Was passiert an der Seitenlinie?

Die wohl wichtigste: Wie geht es mit Kohfeldt weiter? Der 37-Jährige selbst liess seine Zukunft zunächst offen. «Wir werden nichts am Zeitplan ändern. Wir werden uns die nächsten Tage zusammensetzen und besprechen, was das Beste für Werder ist.» Bis zum Ende dieser Woche wollen Geschäftsführung und Aufsichtsrat mit Kohfeldt darüber beraten, ob man die Zusammenarbeit fortsetzt oder beendet. Deutlich länger dürfte die Ursachenforschung dauern.

Bremens Sportchef Frank Baumann will mit dem Trainer weiterarbeiten. «Wir haben Florian immer das Vertrauen ausgesprochen, auch in schwierigen Phasen. Florian hat in einer ganz schwierigen Saison gezeigt, dass er solche Situationen meistern kann. Ich bin nach wie vor von Flo absolut überzeugt», sagte Baumann dem «Weser-Kurier».