Winterthur: Neue Kindergartenunterkünfte für 58 Kinder

1 / 6 Kurz vor Weihnachten brach im Kindergarten Schützenwiese ein Feuer aus. BRK Um das Feuer zu bändigen, musste das Dach des einsturzgefährdeten Gebäudes abgerissen werden. BRK Das Feuer war im Morgengrauen ausgebrochen – glücklicherweise viele Stunden, bevor der Kindergartenunterricht begann. 20min/News-Scout

Darum gehts Nach dem Kindergartenbrand kurz vor Weihnachten konnten die 58 «Chindsgi»-Kinder auf zwei umliegende Schulhäuser verteilt werden.

Die Klassenkonstellationen konnten beibehalten werden.

Die Räumlichkeiten in den anderen Schulhäusern dienen als Übergangslösungen.

Es war kein schöner Jahresabschluss für die Kinder des Kindergartens Schützenwiese in Winterthur: Am 20. Dezember, nur vier Tage vor Heiligabend, geriet ihr Schulhaus in Brand. Die Löscharbeiten gestalteten sich aufgrund des einsturzgefährdeten Gebäudes schwierig und dauerten den ganzen Tag. Gerettet werden konnte das denkmalgeschützte Haus letztendlich nicht – 58 Kinder verloren damit ihren «Chindsgi».

Der Verlust des Gebäudes stellte die Stadt Winterthur vor die schwierige Aufgabe, über die Feiertage Räumlichkeiten für drei Kindergartenklassen zu finden. Wie Jürg Altwegg, Vorsteher des Departements Schule und Sport, gegenüber 20 Minuten sagte, achtete die Stadt bei der Anschlusslösung darauf, dass die Kinder in ihrer Klasse verbleiben können.

Bibliothek, Mehrzweckraum und Saal als Übergangslösung

Dieses Ziel konnte von der Stadt gewährleistet werden: Die 58 Kinder wurden in der gleichen Klassenkonstellation vorübergehend auf die Räumlichkeiten der Schulhäuser Neuwiesen und Brühlberg verteilt. Wie aus einem Brief an die Eltern hervorgeht, sind die Bibliothek und der Mehrzweckraum des Schulhauses Neuwiesen zweckmässig zu einem Kindergartenraum umfunktioniert worden. Jene Kinder, welche neu im Neuwiesen untergebracht sind, haben weiterhin einen ähnlichen Schulweg wie zuvor – der Übergangs-«Chindsgi» befindet sich gleich um die Ecke, rund 130 Meter entfernt vom abgebrannten Schützenwiesen-Gebäude.

Die dritte Kindergarten-Klasse fährt in den kommenden Wochen mit dem Bus in den «Chindsgi», da sich das Schulhaus Brühlberg in rund einem Kilometer Entfernung befindet. Den Transport an die Brühlbergstrasse übernimmt die Stadt und hat dafür einen Shuttlebus organisiert. Als Raum für den Kindergarten dient der Saal des Schulhauses Brühlberg. Ziel sei es, dass der Unterricht aber möglichst bald wieder auf dem alten Kindergartengelände an der Schützenwiesenstrasse stattfinden könne. «Die Abteilung Schulbauten des Departements Schule und Sport sowie das Amt für Städtebau sind gemeinsam bereits in der Planungsphase für ein sorgfältig konstruiertes Provisorium für die Klassen des Kindergartens Schützenwiese», so Altwegg.



Tochter glaubte lange an Rettung des Kindergartens

I.S.* (41), die Mutter der sechsjährigen A.R.*, erinnert sich an den Tag, an dem das Feuer den Kindergarten ihrer Tochter zerstörte: «Es war ein Schock für uns alle.» Ihre Familie habe es erst zwei Wochen später übers Herz gebracht, sich das abgebrannte Gebäude anzuschauen: «Vorher waren wir zu traurig. Doch es war wichtig, denn erst das machte das Geschehene endgültig greifbar.»



Wie S. erzählt, habe sich ihre Tochter am Tag des Brandes sehr viele Sorgen gemacht: «Besonders über die Hühner, die Schaukel im Garten, ihren Turnbeutel und die schönen selbst gemachten Weihnachtsgeschenke für die Familie.» Lange habe ihr Kind gedacht, dass der Kindergarten noch gerettet werden könne. Inzwischen habe das Mädchen aber realisiert, was passiert sei. Im Grossen und Ganzen habe ihre Tochter die Situation gut verarbeitet, doch habe das Mädchen nun mehr Angst vor Feuer: «Als direkt Betroffene ist ihr sehr greifbar geworden, was Feuer alles zerstören kann.»



Dass A. weiterhin mit ihren Gspänli den Kindergarten besuchen kann, freut sie: «Meiner Tochter war es wichtig, dass die Klasse zusammenbleibt und sie den Unterricht bei ihren gewohnten Lehrerinnen besuchen kann.» Am neuen Ort fühle sich das Mädchen wohl und die Eltern schätzen die Bemühungen der Eltern, das Geschehene mit den Kindern aufzuarbeiten. Der Übergangs-Kindergarten in den Schulhäusern Brühlberg und Neuwiesen dauert bis zu den Sportferien. Was danach kommt, ist noch offen. «Langfristig wünschen wir uns den Aufbau eines schönen, neuen Kindergartens Schützenwiese für alle künftigen Kindergartenkinder», so S.



*Name der Redaktion bekannt