Nach Klima-Demo: Greta Thunberg erntet erneut Kritik

Bei der Demo in Amsterdam wurden Klimaschutz und der Gaza-Konflikt miteinander vermischt. Ausserdem war von einem Genozid der Israelis an den Palästinensern die Rede.

Greta Thunberg hat bei einer Klima-Demo in Amsterdam erneut Position zum Gaza-Konflikt bezogen: Einem Teilnehmer stiess das irgendwann negativ auf. Er entriss ihr das Mikrofon.

«Was ist los mit Greta Thunberg?» titelte am Montag nicht nur die «Süddeutsche Zeitung», sondern auch der «Tages-Anzeiger» als Reaktion auf den Auftritt der schwedischen Klima-Aktivistin am vergangenen Sonntag. Die 20-Jährige hatte sich bei einer Demonstration in Amsterdam mit einem Palästinenser-Tuch auf die Bühne gestellt und gefordert, dass die Klimabewegung die Stimmen derjenigen hören müsse, die unterdrückt werden und die für Freiheit und volle Gerechtigkeit kämpften – dabei verurteilte sie weder die Taten der Hamas, noch positionierte sie sich klar gegen Antisemitismus.