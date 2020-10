Walenstadt, 07.10.2020: Ein 75-jähriger Autofahrer verunfallte auf der A3 von Chur in Richtung Zürich. Kurz vor einem Tunnel in Walenstadt kam sein Auto aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab und touchierte eine Mauer sowie das Tunnelportal. Daraufhin prallte das Fahrzeug laut der Kantonspolizei St. Gallen in die Tunnelwand.

Neu St. Johann SG, 09.10.2020: Eine vermisste 74-jährige Frau wurde am frühen Morgen leblos aus einem Wehr der Thur geborgen. Die Frau wurde am Donnerstagnachmittag als vermisst gemeldet. Sie war mit drei Frauen auf einer Wanderung, ehe sie verschwand und nicht mehr gesehen wurde.

Zizers GR, 09.10.2020: Am Freitagnachmittag fuhr ein 35-jähriger Autofahrer von Zizers GR in Richtung Landquart Industrie. Plötzlich hörte er einen Knall und sah, dass Rauch aus dem Motorenraum aufstieg. Der Lenker versuchte mit zwei Helfern den Rauch mit Feuerlöschern einzudämmen. Nach kurzer Zeit stand das ganze Auto in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

