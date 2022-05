Möglicher Wechsel nach Asien : Nach Knallhart-Strafe gegen Russland – flüchten die Russen aus der Uefa?

Russland kassierte zuletzt harte Sanktionen seitens der Uefa. Nun reagiert der russische Fussballverband und überlegt sich nun einen Wechsel nach Asien.

Wegen der Sanktionen der Europäischen Fussball-Union Uefa gegen den russischen Verband wird in Moskau über einen Wechsel in die asiatische Konföderation diskutiert. «Ich denke, es ist die Zeit gekommen, ernsthaft über einen Wechsel in den asiatischen Fussballverband nachzudenken», zitierte der staatliche Sportsender Match TV am Dienstag den Abgeordneten der Staatsduma, Dmitri Pirog. Der ehemalige Box-Weltmeister begründete die Initiative damit, dass unklar sei, wie lange Russland vom europäischen Fussball ausgeschlossen bleibe. Zuvor hatte Sky über die Prüfung eines Verbandswechsels berichtet.