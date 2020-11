Dortmunder Niederlage : Nach Köln-Pleite wird Lucien Favre scharf kritisiert – und beschützt

Benedikt Höwedes lässt an Trainer Lucien Favre kein gutes Haar. Stefan Effenberg ergreift Partei für den Schweizer und traut ihm den Titel zu.

1 / 5 Borussia Dortmund verliert am Samstag gegen Köln 1:2. Das ist die dritte Niederlage am neunten Spieltag. Zweimal verlor der BVB gegen vermeintlich kleinere Gegner – Augsburg und Köln. Foto: Freshfocus Die Expertenrunde im «Doppelpass» auf Sport 1 kritisiert einen Tag später Trainer Lucien Favre. Foto: Freshfocus Namentlich Benedikt Höwedes. Der Ex-Schalker und Weltmeister von 2014 hält den Schweizer für «keinen Titeltrainer». Er sagt: «Den Powerfussball könnte man mit den jungen, hungrigen Spielern noch besser verkörpern.» Foto: Freshfocus

Zwei Eckbälle. Eine faustdicke Überraschung. Borussia Dortmund verlor am Samstag 1:2 gegen Köln. Es war der erste Sieg der Kölner beim BVB seit April 1991 und er kam in jeder Hinsicht überraschend. Nach der starken Leistung der Dortmunder in der letzten Woche hätte wohl – ausser vielleicht Köln-Aficionados – kaum einer nur einen Cent auf den Dortmunder Gast gewettet. Aber es war einmal mehr einer jener Auftritte des Meisteranwärters, der Fragen aufwirft: Warum patzt die Mannschaft von Trainer Lucien Favre immer wieder ausgerechnet gegen vermeintlich kleinere Gegner?

Unter dem Schweizer hat der BVB insgesamt 14 Ligaspiele verloren. Viermal gegen die Bayern, zweimal gegen Hoffenheim, einmal gegen Leverkusen. Die Hälfte der Pleiten kassierten die Dortmunder gegen vermeintlich schwächere Gegner. So auch in der aktuellen Saison. Die Niederlage gegen den Zweitletzten der Bundesliga war bereits die dritte nach neun Spieltagen. Zuvor musste Dortmund schon gegen Augsburg (0:2) Punkte abgeben.

Der BVB braucht einen Trainertypen, der offensiver denkt. Benedikt Höwedes

Für den TV-Experten ist der Schuldige – wie fast immer in den letzten Jahren – schnell ausgemacht: Lucien Favre. So auch diesmal. «Aus meiner Sicht ist Lucien Favre kein Meistertrainer», sagt Benedikt Höwedes im Fussball-Talk «Doppelpass» auf Sport 1. «Ich glaube, dass ein anderer Trainer gefragt ist, der in Situationen mehr eingreift, wenn ein Sancho etwas aus der Reihe schlägt.»

Hansi Flick mache das bei den Bayern im Gegensatz sehr gut, so der TV-Experte weiter. Auch der BVB habe viele junge Spieler, die Favre zwar gut anleite, «aber er ist noch nicht reif für den Titel. Der BVB braucht einen Trainertypen, der offensiver denkt.» Der Weltmeister von 2014 nannte im gleichen Atemzug die Namen Ralf Rangnick und Julian Nagelsmann. «Den Powerfussball könnte man mit den jungen, hungrigen Spielern noch besser verkörpern.» Darin liegt laut dem 32-jährigen Ex-Schalker auch der Unterschied zu den Bayern.

Effenberg verteidigt Favre

Für den Schweizer sind diese kritischen Stimmen nicht neu, seit er im Sommer 2018 in Dortmund übernahm. Obwohl sich die Schwarz-Gelben unter ihm immer für die Champions League qualifizierten und in der Bundesliga zweimal Rang 2 hinter den Bayern belegten. Dennoch wird Favre nach jeder Niederlage erneut infrage gestellt. Stefan Effenberg ging mit der Kritik von Höwedes nicht einig und ergriff Partei für den 62-jährigen Schweizer.

«Für mich ist Favre in der Entwicklung der jungen Spieler mit der Beste, wenn nicht sogar der Beste. Das Ergebnis wird kommen. Vielleicht in einem halben Jahr, vielleicht auch in anderthalb Jahren. Unterm Strich wird da die Meisterschaft stehen.»



Ob Favre aber in anderthalb Jahren noch an der Seitenlinie stehen wird, steht in den Sternen. Sein Vertrag läuft im Sommer 2021 aus. Dass Sportdirektor Michael Zorc noch nicht mit dem Trainer über eine Vertragsverlängerung gesprochen hat, wollen Favre-Kritiker in Deutschland als ein Zeichen werten, dass die Zeit von Favre beim BVB nach drei Jahren enden wird. Aber angezählt war Favre ja schon häufiger in Dortmund.