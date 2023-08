Wil: Verkehrsunfall auf der Autobahn – 21-Jähriger stirbt im Spital

Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden.

Vergangenen Mittwoch kam es auf der Autobahn A1 zwischen Uzwil und Wil SG zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-Jähriger war mit seinem Auto Richtung Wil unterwegs. Kurz vor der Autobahnraststätte Thurau Nord prallte er mit seinem Auto in einen Sattelschlepper. Der Autofahrer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen von der Rega ins Spital geflogen. Am Montag informierte die Kantonspolizei St. Gallen, dass der junge Schweizer am Sonntag im Spital seinen Verletzungen erlag.