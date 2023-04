Zürich: Nach Kollision mit Tram – Frau lebensbedrohlich verletzt

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr kam es im Kreis 1 zu einer Kollision zwischen einem Tram und einer Fussgängerin. Wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch berichtet, fuhr ein Tram aus der VBZ-Haltestelle Kappeli in Richtung stadtauswärts. Gleichzeitig fuhr ein Cobra-Tram der Linie 2 auf der Badenerstrasse, stadteinwärts in Richtung Letzigrund in die Haltestelle ein und erfasste dabei die 30-jährige Passantin, welche die Gleise am Überqueren war.