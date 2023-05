FC Basel: Taulant Xhaka meldet sich nach Kopfstoss zu Wort

Über den Sieg des FC Zürich redete am Ende fast niemand mehr. Gesprächsstoff gab vor allem der Kopfstoss von Taulant Xhaka. Am Montag meldet er sich zu Wort.

Die Highlights FCB gegen FCZ, inklusive Ausraster von Taulant Xhaka (ab 3.17). blue

Darum gehts Der FC Basel verlor am Sonntag mit 0:2 gegen den FC Zürich.

Die Schlussphase eskalierte mit mehreren Roten Karten und einem Kopfstoss.

Nun entschuldigt sich FCB-Captain Taulant Xhaka für seine Aktion.

Auch einen Tag nach der 0:2-Pleite des FC Basel daheim im Joggeli gegen den FC Zürich ist der Redebedarf gross. Alles fing mit einem Ellbogenschlag von Kasim Adams an, für den der Basel-Spieler vom Platz flog. Es folgte ein umstrittener Penaltypfiff und die Eskalation in der Nachspielzeit, in der insbesondere FCB-Captain Taulant Xhaka die Sicherungen durchbrannten. Der 32-Jährige fiel mit einem Kopfstoss gegen Nikola Katic auf.

Einen Tag später meldet sich der FCB-Captain zu Wort. Auf Insta schreibt er: «Ich möchte mich an dieser Stelle in aller Form für meinen Aussetzer von gestern Abend entschuldigen.» Man kenne ihn als emotionalen Spieler. Als einer, der nicht zurückstecke, der auf dem Platz alles für seine Farben gebe.

«Ich kann es nicht mehr ungeschehen machen»

«Und auch wir Spieler sind Menschen aus Fleisch und Blut, die in gewissen Situationen aus den Emotionen heraus reagieren», so Xhaka weiter. «Gleichzeitig rechtfertigen keine verbalen Beleidigungen auf dem Feld, gegen mich und meine Familie, eine derartige Entgleisung meinerseits.» Als erfahrener Spieler und Captain dieser Mannschaft habe er gerade in schwierigen Momenten eine Vorbildfunktion, die er in dieser Situation leider nicht wahrgenommen habe.

Xhaka endet mit den Worten: «Was gestern Abend passiert ist, kann ich nicht mehr ungeschehen machen und ich werde selbstverständlich die Konsequenzen dafür tragen, dass ich mich für einen kurzen Moment nicht im Griff hatte.» Zahlreiche Fans hinterliessen ein Like – darunter auch Nati-Star und Ex-Teamkollege Manuel Akanji.

Hitz und Vogel kritisieren Schiedsrichter

Es sind emotionale Worte des Basler Urgesteins. Bereits am Sonntag nach der Partie war die Stimmung bei den FCB-Exponenten aufgewühlt. Das konnte man auch daran erkennen, dass sich vom FC Basel nur Coach Heiko Vogel und Goalie Marwin Hitz den Medien stellten.

So kritisierte Vogel beispielsweise die Roten Karten scharf. Er sprach aber auch über die Schiri-Leistung – zumindest indirekt. Denn die Frage zu seiner Meinung betreffend den Penalty wollte er nicht beantworten: «Ich gebe darauf keine Antwort, weil ich sonst die nächsten 50 Spiele gesperrt bin.»

Hitz kritisierte derweil die Schiedsrichter-Leistung scharf. «Wir brauchen Hilfe im Schweizer Fussball», so der Goalie. Er spreche nicht nur von Entscheidungen gegen den FCB, sondern allgemein. «Wir haben ein grosses Problem in der Schweizer Liga.» Es werde anders gepfiffen, was auch dazu führe, dass Schweizer Teams international schlechter abschneiden würden: «Wie oft sieht man Spiele in der Schweiz, die keine Linie haben?»