Rotes Kreuz Schweiz: «An der Grenze der Belastbarkeit» – SRK-Präsidentin tritt zurück

Vergangene Woche stand sie in einem unabhängigen Bericht in harter Kritik.

Vergangene Woche unterstellte ein unabhängiger Bericht dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) eine eklatante Führungsschwäche. Es hiess, der Präsidentin Barbara Schmid-Federer «fehle es an Eignung und Willen zur Führung». Nun gibt die SRK-Präsidentin ihren Rücktritt bekannt.

Der Rücktritt soll jedoch nicht im Zusammenhang mit dem Bericht stehen: «Ich möchte entschieden betonen, dass mein Rücktritt nichts mit dem von der GPK in Auftrag gegebenen Bericht von Res Publica Consulting zu tun hat. Diesen haben wir als Rotkreuzrat zur Kenntnis genommen, vertreten bezüglich der getroffenen Schlussfolgerungen jedoch entschieden eine andere Sichtweise», heisst es im Rücktrittsschreiben von Schmid-Federer.

Dennoch gingen die letzten Monate nicht spurlos an Schmid-Federer vorbei: «Die vergangenen Monate waren für mich intensiv und belastend. Die Angriffe auf die Reputation des SRK und auf meine Person haben mich an die Grenze der Belastbarkeit geführt», schreibt Barbara Schmid-Federer in ihrem Rücktrittsschreiben. «In dieser anforderungsreichen Zeit und unter den aktuellen Umständen kann ich die Funktion der Präsidentin nicht mehr mit der Kraft ausüben, die dazu notwendig ist.»