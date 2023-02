England: Banksy-Kühltruhe kehrt an ihren Platz zurück

Margate UK : Hier kehrt die Banksy-Kühltruhe an ihren Platz zurück

«Aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen mussten Arbeiten am Gefrierschrank durchgeführt werden», teilte der zuständige Gemeinderat von Thanet am Mittwoch mit. Nun sei der Behälter sicher und daher zurückgebracht worden. Der Rat wolle nun mit dem Eigentümer des Grundstücks prüfen, wie das Werk gesichert werden könne. Das auf eine Hauswand in Margate in der Grafschaft Kent gesprühte Werk war am Dienstag bekannt geworden. Wenige Stunden später hatte der Gemeinderat die Truhe abholen lassen, was bei der lokalen Bevölkerung und bei Usern in den sozialen Medien auf Kritik stiess.