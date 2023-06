Gino Mäder: Das sagt Tour-Direktor Olivier Senn zur Kritik

Nach Gino Mäders tragischem Tod an der Tour de Suisse ist die Trauer gross. Am Donnerstag gab es Kritik von Fahrern. Die Kapo Graubünden sucht Zeugen.

Am Freitag gab es eine Gedenkfahrt für Gino Mäder. SRF

Darum gehts Der Schweizer Radprofi Gino Mäder ist am Freitag gestorben.

Der 26-Jährige war am Donnerstag an der Tour de Suisse schwer verunfallt.

Am Donnerstag gab es Kritik wegen der Strecke.

Nun reagiert der Tour-de-Suisse-Direktor Olivier Senn.

Nach dem tödlichen Sturz des Schweizer Radprofis Gino Mäder haben die Radprofis bei der Tour de Suisse mit einer Trauerfahrt des Schweizers gedacht. Die Sportler, darunter auch die Kollegen von Mäders Team Bahrain-Victorious, fuhren am Freitagnachmittag die letzten Kilometer der geplanten sechsten Etappe. Der 26-Jährige war am Freitagvormittag infolge eines schweren Sturzes am Vortag gestorben.

Am Donnerstag war die Kritik an der Streckenführung gross. Belgiens Star Remco Evenepoel sagte beispielsweise: «Das war keine schlaue Idee, das Ziel einer solchen Etappe nach einer Abfahrt zu platzieren. Aber man braucht offenbar immer noch mehr Spektakel. Es muss wohl einfach etwas passieren, damit man reagiert.» Der Däne Mattias Skjelmose, meinte: «Wenn du so einen Sturz siehst, relativiert das alles andere.» Wie Evenepoel sah Skjelmose die Arbeit der Verantwortlichen kritisch: «Vielleicht war diese Abfahrt zum Schluss nicht die beste Idee.»

Zeugenaufruf der Kapo Graubünden

Am Freitag stellte sich Olivier Senn, der Direktor der Tour de Suisse, nun der Kritik. Gegenüber dem SRF meinte er: «Ich will mich zur konkreten Situation nicht äussern. Wir sind den Albulapass schon zigmal gefahren und kamen auch schon mehrfach in La Punt an.» Am Donnerstag habe es gewindet, er wisse nicht, ob das einen Einfluss gehabt habe. Explizit zu Evenepoel sagte Senn: «Jeder hat das Recht zu sagen, was er denkt. Aber unsere Gedanken sind bei Gino. Alles andere werden wir analysieren, aber heute zählt Gino.»

1 / 4 Die Radprofis trauern um Gino Mäder. Hier unter anderem im Bild zu sehen: Stefan Bissegger (links in pink), Silvan Dillier (mit der Nummer 22) und Stefan Küng (ganz rechts). Vincent Kalut/Panoramic/freshfoc Die Radprofis erfahren vom Tod des Schweizers. Vincent Kalut/Panoramic/freshfoc Der Rad-Weltverband UCI (Union Cycliste Internationale) schreibt auf Twitter: «Die UCI ist am Boden zerstört, als sie vom Tod des Radprofis Gino Mäder erfuhr.» Vincent Kalut/Panoramic/freshfoc

Dann verwies der Tour-Direktor auf die Kantonspolizei Graubünden. Diese sucht nämlich Zeugen des Unfalls. In einer Mitteilung hiess es: «Zusammen mit der Staatsanwaltschaft hat die Kantonspolizei Graubünden die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Zeugen. Insbesondere werden Personen gesucht, die den Unfall beobachten oder sogar filmen konnten.» Senn meinte: «Es war keine Kamera dabei, keine Offiziellen sahen den Sturz.»

So passierte der Sturz

Der 26-jährige Mäder war am Donnerstag bei der Abfahrt vom Albulapass hinunter nach La Punt (GR) schwer gestürzt. Er hatte während 25 Minuten reanimiert werden müssen, danach wurde er von der Rega ins Spital nach Chur transportiert. Sein Team Bahrain-Victorious verkündete am Freitagmittag, dass der Schweizer seinen Verletzungen erlegen war.

An dieser Stelle stürzte Gino Mäder. SRF