Druck von Meghan und Harry - Nach Kritik von Stars will Spotify Corona-Fehlinformationen bekämpfen

Zwei Musik-Weltstars bäumen sich gegen «Lügen» und «unbelegte Verschwörungstheorien» auf: Nach Neil Young (76) will auch seine Kollegin und Freundin Joni Mitchell (78) in einem Akt der Solidarität ihre Musik vom Streamingdienst Spotify abziehen. Beide protestieren damit gegen den als verharmlosend kritisierten Corona-Podcast von US-Comedian Joe Rogan (54).

Spotify gelobt Besserung

Über den technischen Hinweis sollten die Hörerinnen und Hörer «Zugang zu datengestützten Fakten, aktuellen Informationen, die von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Ärztinnen und Ärzten, Akademikerinnen und Akademikern sowie Gesundheitsbehörden auf der ganzen Welt verbreitet werden, sowie Links zu vertrauenswürdigen Quellen» erhalten, erklärte Ek. Zudem wolle das Unternehmen Richtlinien für Urheberinnen und Urheber von Inhalten veröffentlichen, in denen die Plattform genauer definiert, was sie als «gefährlich» und «irreführend» ansieht. Die «neuen Bemühungen zur Bekämpfung von Fehlinformationen» würden in den nächsten Tagen anlaufen, fügte er hinzu.

Kinderlähmung, weil sie nicht geimpft wurden

Der aus Kanada stammende Rockmusiker Neil Young hatte vor einigen Tagen seine gesamte Musik von der Streaming-Plattform entfernen lassen. Der 76-Jährige hatte Spotify zuvor erfolglos aufgefordert, den Podcast des umstrittenen US-Comedians Joe Rogan zu löschen. Er warf Rogan vor, Falschinformationen über das Coronavirus zu verbreiten. «Spotify ist zu einem Ort der potenziell tödlichen Desinformation über Covid geworden», kritisierte Young. Dem schloss sich Mitchell am Freitag an.

Young und Mitchells Einsatz für Impfungen geht in ihre Kindheit zurück: In den 50er Jahren erkrankten beide an Kinderlähmung. Youngs linke Körperhälfte wurde bleibend geschädigt, was ihm bis heute einen leicht schleppenden Gang beschert. Mitchell musste für ihre Virtuosität an der Gitarre hart trainieren und eine besondere Technik entwickeln, weil sie durch die Erkrankung eine Lähmung der linken Hand erlitten hatte. Beide hätten schmerzlich erfahren müssen, wie viel Schaden und Leid Impfgegnerinnen und Impfgegner anrichten können, weshalb sie sich für die Richtigstellung der Daten zu Corona-Impfungen einsetzten.