Windisch AG: Liegenschaftenbesitzer nimmt Stellung

Windisch AG : Nach Kündigung – Besitzer der Liegenschaften in Windisch AG nimmt Stellung

In Windisch AG sorgt eine geplante Asylunterkunft für rund 100 Personen für Schlagzeilen. Rund 49 Mieterinnen und Mieter sollen deswegen Ende Februar die Kündigung erhalten haben. Der Fall sorgte für Ärger bei den Mietern sowie auch bei der Gemeinde Windisch, die sich vom Kanton überrumpelt fühlte. Nun nahm zum ersten Mal der Liegenschaftsbesitzer der betroffenen Häuser in einem schriftlichen Statement Stellung.

Kanton Aargau gibt weiterhin keine Informationen

Nachdem der Fall für Schlagzeilen sorgte, habe sich der Liegenschaftsbesitzer sofort mit der Gemeindepräsidentin in Verbindung gesetzt. Im Verlaufe der Woche komme es nun zu einer Informationsveranstaltung mit den gekündeten Mieterinnen und Mietern, heisst es in der Stellungnahme weiter.

Zuständig für die Asylunterkünfte ist der Kantonale Sozialdienst. Wie SRF berichtet, habe der Kanton Aargau inzwischen reagiert. Er habe der Gemeinde einen Brief geschrieben zu dem Fall in Windisch. Man werde den Inhalt jedoch erst öffentlich machen, wenn das Schreiben zugestellt wurde. Der Kanton hat sich bis jetzt nicht öffentlich geäussert, weil er die Diskussion mit der Gemeinde nicht in den Medien austragen will.