Treppensturz – Nach künstlichem Koma – Daniel Brélaz muss früher als geplant zurücktreten

Daniel Brélaz wurde 1979 als erster grüner Politiker in ein nationales Parlament gewählt.

Sein Nachfolger, Raphaël Mahaim, soll daher bereits am 28. Februar vereidigt werden und die offizielle Nachfolge von Brélaz antreten.

Daniel Brélaz hatte geplant, sich per 3. März aus der Politik zurück zu ziehen.

Nach seinem Treppensturz am 1. Februar musste der Grünen-Politiker Daniel Brélaz ins künstliche Koma versetzt werden. Auf der Social Media-Plattform Facebook bedankte sich Brélaz für die zahlreichen Genesungswünsche. Der 72-jährige Waadtländer hatte geplant, seine politische Karriere am 3. März offiziell zu beenden. Sein Gesundheitszustand lässt es nun jedoch nicht zu, dass Brélaz zur ersten Woche der Frühlingssession in den Nationalrat zurückkehrt.