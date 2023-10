Nahostkonflikt: Beginnt jetzt wieder die Benzinpreis-Rally?

Die Preise am Ölmarkt fielen noch stärker.

Der Einkaufspreis fiel um drei Rappen, deshalb ging die Capitol-Tankstelle Germann in St. Gallen auch drei Rappen beim Verkaufspreis runter, wie Geschäftsführer und Inhaber Thomas Germann sagt.

Am Freitag sind die Benzinpreise an einigen Tankstellen gefallen.

Der Nahostkonflikt beherrscht die Schlagzeilen. Am Ölmarkt sorgt er aber nur für wenig Aufregung. Zwar stieg der Preis etwa für die Nordseesorte Brent um 2,8 Prozent an. Das ist aber im Vergleich zum Einsturz um acht Prozent in der vergangenen Woche aber nur ein geringes Hoch.