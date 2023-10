Bachelorette Yara Buol und Suajb Hetemi haben sich getrennt

Ja, total! Es geht so. Nein, überhaupt nicht. Was, die waren ein Paar?

War Suajb lediglich Yaras Platzfüller?

Die Beziehung der beiden begann turbulent: Während neun Wochen begab sich Yara Buol im Frühjahr als Bachelorette nach Thailand auf die Suche nach der grossen Liebe. Zwischen 19 Muskel-Männern gelang es dem Österreicher Eric, ihr Herz zu erobern und sich so die letzte Rose zu sichern. Doch in der grossen Reunion-Folge nahm alles eine überraschende Wendung: Sie hatte ihren Auserwählten in den Wind geschossen und sich für dessen Konkurrenten entschieden!

Gegenüber 20 Minuten erklärte die Rosenkavalierin ihren Entscheid in einem früheren Interview: «Ich hatte für Suajb und Eric Gefühle entwickelt. Die Bindung zu Eric war stärker. In der Schweiz haben Eric und ich aber gemerkt, dass es nicht mehr das Gleiche wie in Thailand war. Suajb hat mir als Mann schon immer gefallen, und nachdem wir uns geschrieben und uns wieder getroffen hatten, hat sich der Rest ergeben.» Suajb stellte derweil klar, keine Angst zu haben, ersetzbar zu sein: «Überhaupt nicht, denn sonst hätte ich mich nicht auf die Beziehung eingelassen. Ich habe aber auch nie darüber nachgedacht. Ich fand bisher immer richtig, was wir zwei gemacht haben.»