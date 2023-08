Fifa suspendiert Luis Rubiales

Rubiales hatte am vergangenen Sonntag bei der Siegerehrung der spanischen Fussball-Weltmeisterinnen in Australien die Spielerin Jennifer Hermoso ungefragt auf den Mund geküsst. Der Funktionär war anschliessend stark unter Druck geraten, viele hatten in Spanien einen Rücktritt gefordert. Der 46-Jährige verweigerte diesen Schritt am Freitag jedoch überraschend. Rief gar zur Gegenoffensive aus. Er will Hermoso verklagen. Diese meinte in einem Statement: «Ich habe mich verletzlich und als Opfer einer impulsiven, sexistischen und unangebrachten Handlung gefühlt, der ich nicht zugestimmt habe. Einfach ausgedrückt, ich wurde nicht respektiert.»