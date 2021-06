Die fachliche Arbeit des Arztes sei stets geschätzt worden und diesbezüglich bestehe kein Zusammenhang mit der Vertragsauflösung, teilte das Spital am Donnerstag mit.

Der Vertrag über die Zusammenarbeit wird per 31. Dezember 2021 aufgelöst.

Nach der neun Jahre dauernden Zusammenarbeit mit einem Arzt hat sich die Spitalführung des Kantonsspitals Uri (KSU) dazu entschlossen, die Zusammenarbeit mit ihm zu beenden. Nach den Kontroversen um verschiedene Posts in den sozialen Medien sei die Spitalführung zum Entschluss gekommen, «dass die Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit nicht mehr gegeben ist. Demnach wird der Zusammenarbeitsvertrag unter Berücksichtigung der vertraglich festgehaltenen Kündigungsfrist auf den 31. Dezember 2021 aufgelöst.»

Dadurch will das Kantonsspital Uri sicherstellen, dass die laufenden Behandlungen und Therapien im Sinne der Patientinnen und Patienten abgeschlossen werden können. Das Kantonsspital stellt weiter klar, dass die fachliche Arbeit des Arztes stets geschätzt worden sei und diesbezüglich kein Zusammenhang mit der Vertragsauflösung bestehe.

Umstrittener Vergleich

Zur Vertragsauflösung mit dem Arzt kommt es, weil er etwa unter eines der Bilder des Impfzentrums Zürich geschrieben hatte: «Schlichte Eleganz und funktionaler Purismus. So ähnlich sieht es in Theresienstadt auch aus!» Diese Aussage soll sich auf das ehemalige KZ Theresienstadt in der tschechischen Stadt Terezín bezogen haben.