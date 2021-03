Kantonsspital hält am Angebot der Wirbelsäulen- und Neurochirurgie fest

Das Kantonsspital Uri will auch nach dem Weggang von F. am Angebot der Wirbelsäulen- und Neurochirurgie festhalten. «Zusammen mit externen Partnern suchen wir am KSU nach einem Ersatzangebot auf diesem Spezialgebiet», lässt sich Spitaldirektor Fortunat von Planta in der Mitteilung zitieren.