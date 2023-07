Alba Festival: Nach langem Hin und Her – das Alba Festival findet dieses Jahr nicht statt

«Es wurden alle Hebel in Bewegung gesetzt, trotz der Kurzfristigkeit und weil man die Community nicht enttäuschen wollte – doch das wirtschaftliche Risiko ist für ein zu hundert Prozent privat finanziertes Festival ganz einfach zu gross», verlauten die Organisierenden am Freitagmorgen.

Bewilligung kam zu spät

Erst am Montag dieser Woche gab das Sicherheitsdepartement der Stadt Zürich den Veranstaltenden des Alba Festivals grünes Licht für ein Festival am gewünschten Termin vom 8. bis 10. September. «Zu spät», wie die Veranstaltenden am Freitagmorgen betrübt feststellen müssen.