Basel-Landschaft: «Freude herrscht» – so reagiert die Bevölkerung auf das Feuerwerksverbot

Das einzige Feuerwerk der Region wird voraussichtlich in Basel am Sonntagabend auf dem Rhein gezündet. (Symbolbild)

Reihenweise wurden in den vergangenen Tagen kommunale Feuerwerksverbote für den 1. August erlassen. Reinach, Laufen, Liestal, Sissach und dutzende weitere Gemeinden erachteten das Risiko als zu gross, angesichts der anhaltenden Trockenheit am 1. August mit Raketen Waldbrände zu riskieren. Nur: Zahlreiche Nachbargemeinden hätten dies noch zugelassen. Das Ergebnis: Ein Flickenteppich von begrenzten Feuerwerksverbotszonen.

Der Kanton hat dem am Donnerstagnachmittag nun ein Ende gesetzt und das Abrennen von Feuerwerk auf dem gesamten Kantonsgebiet untersagt. Vor allem im Wald und im Offenland herrsche aktue Trockenheit und die Waldbrandgefahr steige weiter an. «Es ist über den Nationalfeiertag hinaus keine Entspannung der Lage in Sicht. Das Zünden von Feuerwerk aller Art ist deshalb verboten», heisst es in einer Mitteilung des Kantonalen Führungsstabs.