Trainer schmeisst Flaschen aufs Eis - Nach Last-Minute-Gegentreffer – HCD-Coach Wohlwend dreht komplett durch

Die Playoff-Zeit ist bekannt dafür, dass die Emotionen manchmal hoch und her gehen. So auch beim zweiten Spiel der Halbfinal-Serie zwischen Davos und dem EVZ. Die Bündner zeigten nach der 0:3-Pleite im ersten Duell der Serie eine Leistungssteigerung und brachten den Meister an den Rand einer Niederlage.

Umstrittene Strafe gegen Zgraggen

HCD-Trainer Christian Wohlwend rastete im Anschlus an den Gegentreffer komplett aus, schlug um sich und warf gleich mehrere Flaschen auf das Eis in Richtung der Schiedsrichter. Gleich im Anschluss an den Wut-Anfall verliess der Coach die Spielerbank in Richtung Garderobe.