In Zürich wurden bereits 28'192 Impfungen verabreicht , sagte die stellvertretende Kantonsärztin Bettina Bally am Dienstag vor den Medien. «Wir machen im Impfprogramm täglich Fortschritte. Wir dürfen aber mit den Massnahmen nicht nachlässig werden.» Die Mutation sei sehr ansteckend, so Bally.

Neben drei Standorten in der Stadt Zürich – am EBPI am Hirschengraben, am Stadtspital Triemli und in der Messe Zürich – sind in Zusammenarbeit mit den regionalen Spitälern Impfzentren in Winterthur, Affoltern am Albis, Horgen, Meilen, Dietikon, Bülach, Uster und Wetzikon geplant.