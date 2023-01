Lisa Marie Presleys Zwillinge (14) sind «schwer traumatisiert»

Vertraute der Familie berichten, dass die beiden nicht in das Haus zurückkehren wollen, in dem ihre Mama verstorben ist. Stattdessen sollen Harper und Finley jetzt überwiegend bei ihrer Grossmutter, Priscilla Presley (77), in Los Angeles sein. Dort halte sich derzeit auch Lisa Maries ältere Tochter Riley Keough auf. Die 33-Jährige habe eine vertraute Beziehung zu ihren Halbschwestern. Ebenso sorge der Ex-Mann der Sängerin, Michael Lockwood, dafür, dass seinen Töchtern geholfen werde.

Was passiert mit Lisa Maries Zwillingsmädchen?

Dass die Familie mit dem 61-Jährigen so eng zusammenspannt, war in der Vergangenheit undenkbar. Seit sich Lisa Marie und Michael 2016 getrennt hatten, lieferten sie sich einen üblen Rosenkrieg. Während der Musiker befürchtete, dass seine Ex wegen der Trauer um ihren Sohn, der 2020 Suizid begangen hatte, einen Rückfall in die Drogen- und Alkoholsucht erleiden könnte , warf sie ihm vor, dass er «unangemessene kinderpornografische Fotos und Videos besitze».